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10:22, 20 января 2025Ценности

42-летняя певица Юлия Ковальчук снялась в бикини на пляже

42-летняя певица Юлия Ковальчук снялась в розовом бикини на пляже
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Юлия Ковальчук

Юлия Ковальчук. Фото: @juliakovalchuk

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие», российская певица Юлия Ковальчук опубликовала откровенные фото на отдыхе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя поп-исполнительница снялась в розовом бикини, которое состояло из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок с низкой посадкой и на завязках. При этом звезда позировала на пляже у берега моря, демонстрируя подтянутую фигуру и рельефный пресс. Вдобавок она распустила волосы и отказалась от мейкапа.

Ранее в январе Юлия Ковальчук поделилась видео в откровенных купальниках. В начале ролика 42-летняя поп-исполнительница предстала в желтом раздельном изделии, а затем примерила красное.

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