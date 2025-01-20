42-летняя певица Юлия Ковальчук снялась в бикини на пляже

42-летняя певица Юлия Ковальчук снялась в розовом бикини на пляже

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие», российская певица Юлия Ковальчук опубликовала откровенные фото на отдыхе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя поп-исполнительница снялась в розовом бикини, которое состояло из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок с низкой посадкой и на завязках. При этом звезда позировала на пляже у берега моря, демонстрируя подтянутую фигуру и рельефный пресс. Вдобавок она распустила волосы и отказалась от мейкапа.

Ранее в январе Юлия Ковальчук поделилась видео в откровенных купальниках. В начале ролика 42-летняя поп-исполнительница предстала в желтом раздельном изделии, а затем примерила красное.