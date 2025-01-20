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13:37, 20 января 2025Культура

Брэд Питт поставил жесткие условия своей невесте из-за Анджелины Джоли

Свадьба актера Брэда Питта оказалась под угрозой из-за брачного договора
Ольга Коровина

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Брэд Питт предложил своей невесте Инес де Рамон брачный контракт с жесткими условиями для невесты. Об этом сообщил портал In Touch со ссылкой на инсайдеров.

По словам источника из окружения звезды «Бойцовского клуба», актер потребовал от Инес подписание брачного контракта, на что девушка ответила категорическим отказом. Эта ситуация поставила под угрозу готовящуюся свадьбу.

«Инес не хочет жертвовать своими правами, поэтому тема стала щекотливой. Она понимает, что Брэд прошел через тяжелый развод с Анджелиной, но считает, что не должна за это расплачиваться», — рассказал инсайдер.

Известно, что Брэд Питт заключил с Анджелиной Джоли брачный договор, но это не уберегло его от суда с бывшей супругой. На данный момент диалог о браке между возлюбленными прекращен, так как Брэд не хочет давить на свою девушку.

Ранее сообщалось, что Брэд Питт испытал облегчение после развода с Анджелиной Джоли. По информации инсайдеров, актер рад, что судебные разбирательства завершились.

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