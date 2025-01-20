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08:00, 20 января 2025Интернет и СМИ

Девушка случайно узнала правду о семье и решила вычеркнуть мать из жизни

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Few-Mind-5094 рассказала на портале, как случайно узнала правду о своей семье и решила вычеркнуть мать из жизни. Она призналась, что после услышанного не готова ее простить.

28-летняя девушка объяснила, что ее дед оставил каждому из своих внуков фонд, средствами из которого они могли бы распоряжаться по достижении 25 лет. По словам рассказчицы, она впервые услышала об этом из разговора со старшим братом. Тогда же она поняла, что ни разу не получила денег из этого фонда.

После этого авторша поста решила спросить о наследстве мать. «К моему удивлению, она сказала, что уже позаботилась об этом за меня. Я думала, она имела в виду, что инвестировала их во что-то или сохранила в надежном месте до того, как придет время. Но нет: она прямо сказала мне, что потратила их на семейные расходы и чрезвычайные ситуации», — пожаловалась пользовательница.

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Свои действия мать объяснила тем, что сочла дочь недостаточно ответственной для того, чтобы распоряжаться этими деньгами. По ее мнению, рассказчица могла потратить их впустую. Также она призвала девушку быть ей благодарной за то, что она смогла разумно потратить эти средства. На вопрос о том, почему мать не спросила у нее разрешения, та ответила, что рассчитывала на понимание.

Few-Mind-5094 призналась, что сильно расстроилась и разозлилась из-за поведения матери. «С тех пор я ее избегаю. А теперь думаю о том, чтобы вычеркнуть ее из своей жизни навсегда», — заключила девушка.

Комментаторы посоветовали героине истории обратиться за юридической помощью и выяснить, куда на самом деле ушли ее деньги. Они также сочли поведение матери неприемлемым, назвав ее действия кражей.

Ранее девушка рассказала на Reddit, как случайно узнала тайну матери и сестры на семейном торжестве. Пользователи посоветовали авторше поста отказаться от общения с матерью.

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