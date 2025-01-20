Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:14, 20 января 2025Экономика

Движение по Крымскому мосту возобновили

Оперштаб Крыма: Движение по Крымскому мосту возобновили
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту было возобновлено. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — сказано в сообщении крымского оперштаба. Соответствующий пост был опубликован в 16:46 по местному времени (совпадает с московским).

Восстановить движение автомобилей по переправе удалось менее чем через час — о приостановке было объявлено в 15:51 по местному времени. В прошлый раз движение машин через пункт пропуска Джанкой и по Крымскому мосту перекрывалось неделю назад, 13 января. Его запустили вновь в тот же день, менее чем через полтора часа.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине задержаны высокопоставленные военные ВСУ. Их обвиняют в провале обороны Харьковской области

      Трамп начал инаугурационные мероприятия

      Россиян предупредили о притворяющихся налоговой мошенниках

      В России оценили возможность долгосрочного мира на Украине при Трампе

      Путин назвал главное в урегулировании конфликта на Украине

      Врач оценил эффективность одной популярной ягоды при лечении болезней почек

      Турист попал в тюрьму Таиланда, назвал ее адом и снял на видео

      Хейли Бибер на новых фото сравнили в сети с дикобразом из-за огромной шубы

      ФСБ раскрыла планы участников захвата заложников в ростовском СИЗО

      Москвичам пообещали хрустящий снег под ногами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше