Оперштаб Крыма: Движение по Крымскому мосту возобновили

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту было возобновлено. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — сказано в сообщении крымского оперштаба. Соответствующий пост был опубликован в 16:46 по местному времени (совпадает с московским).

Восстановить движение автомобилей по переправе удалось менее чем через час — о приостановке было объявлено в 15:51 по местному времени. В прошлый раз движение машин через пункт пропуска Джанкой и по Крымскому мосту перекрывалось неделю назад, 13 января. Его запустили вновь в тот же день, менее чем через полтора часа.

