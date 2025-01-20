Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:22, 20 января 2025Ценности

Джулия Фокс отрезала на камеру волосы и пожалела об этом

Мария Винар

Кадр: @juliafox

Американская актриса и модель итальянского происхождения Джулия Фокс отрезала на камеру волосы и пожалела об этом. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В размещенном видео 34-летняя манекенщица запечатлела себя в белой футболке и с прядями длиной ниже плеч. Затем она взяла в руки ножницы и отрезала себе часть волос. «Я это сделала», — сказала Фокс.

После этого знаменитость предстала перед камерой со стрижкой каре и продемонстрировала ее с разных ракурсов. «Сразу же пожалела об этом», — прокомментировала звезда свой поступок.

Позже Фокс призналась в интервью Page Six, что давно хотела это сделать. «Иногда в жизни нужно сделать решительный шаг и сделать это. Они отрастут, это просто волосы», — заявила собеседница издания.

Ранее пользователи сети раскритиковали образ Фокс на красной дорожке премьеры фильма «Присутствие» в Нью-Йорке фразой «превращается в мужчину».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Все должны с этим согласиться». Советник Трампа объявил о готовности Зеленского к мирным переговорам с Россией

      Эрдоган решил позвонить Путину

      Депутат Рады заявила о чуть не напавшем на нее Порошенко с кровавыми глазами

      В США заявили о планах Трампа признать существование только двух полов

      Трамп прибыл в Капитолий на церемонию инаугурации

      Подозреваемый в расправе над найденной в запорожце Куценко женщиной попросился на СВО

      Российский чиновник устроил секретный корпоратив почти за миллион рублей и поплатился

      Еще на одном популярном курорте Европы призвали расправиться с туристами

      Трамп и Байден отправились на инаугурацию на лимузине

      В МВД России подсчитали число совершенных с использованием IT-технологий преступлений

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше