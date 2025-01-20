Джулия Фокс отрезала на камеру волосы и пожалела об этом

Американская актриса и модель итальянского происхождения Джулия Фокс отрезала на камеру волосы и пожалела об этом. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В размещенном видео 34-летняя манекенщица запечатлела себя в белой футболке и с прядями длиной ниже плеч. Затем она взяла в руки ножницы и отрезала себе часть волос. «Я это сделала», — сказала Фокс.

После этого знаменитость предстала перед камерой со стрижкой каре и продемонстрировала ее с разных ракурсов. «Сразу же пожалела об этом», — прокомментировала звезда свой поступок.

Позже Фокс призналась в интервью Page Six, что давно хотела это сделать. «Иногда в жизни нужно сделать решительный шаг и сделать это. Они отрастут, это просто волосы», — заявила собеседница издания.

Ранее пользователи сети раскритиковали образ Фокс на красной дорожке премьеры фильма «Присутствие» в Нью-Йорке фразой «превращается в мужчину».