Образ Джулии Фокс на красной дорожке оценили в сети со словами «превращается в мужчину»

Американская актриса и модель итальянского происхождения Джулия Фокс посетила красную дорожку премьеры фильма «Присутствие» в Нью-Йорке и была раскритикована в сети. Соответствующие фото и комментарии приводит Daily Mail.

34-летняя знаменитость вышла в свет в черном длиннополом смокинге, яркой блузке с цветочным принтом на пуговицах и белой футболке. Помимо этого, она надела прямые брюки со стрелками и коричневые ботинки на грубой подошве. Ее образ подчеркнули осветленные брови, укладка и мейкап с акцентом на глаза.

Пользователи сети оценили внешний вид Фокс в комментариях под материалом. «Она превращается в мужчину?», «Ладно... это уже переход в режим кризиса среднего возраста...», «Отчаянная», — написали они.

В декабре 2024 года Джулия Фокс снялась обнаженной в рекламе выставки. Звезда приняла участие в представлении работ японской художницы Яеи Кусамы, которая состоялась в Мельбурне, Австралия.