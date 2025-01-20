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20:01, 20 января 2025Спорт

Эксперт назвал полноценную программу для рельефного пресса

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: John Fornander / Unsplash

Фитнес-тренер Крис Херия назвал полноценную программу для рельефного пресса. Его слова приводит Men Today.

Эксперт рекомендовал каждые три дня выполнять 20 упражнений. В состав тренировки он предложил включить планку, планку с отведением ноги, подъем таза в планке, планку со скручиваниями, планку с прыжками, планку с динамичным разведением ног, планку колени-грудь.

Также необходимо выполнять поочередные касания в упоре лежа, скручивания, скручивания с поднятыми ногами, заведение руки под ногу, русские скручивания, велосипед, попеременный подъем ног, ножницы, подъемы ног, а также лодочку.

Ранее тренер Юрий Аверьянов рассказал, в какой срок можно получить результаты от занятий. Специалист заявил, что для новичков в зале первые успехи можно будет наблюдать уже через месяц-два.

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