Еврокомиссия признала фиаско в вопросе о российском газе

Представитель ЕК Итконен: Избавиться от российского газа ЕС так и не удалось

Несмотря на все усилия Европейской комиссии (ЕК) российский газ не перестал поступать на рынок Европейского союза. Об этом заявила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен. Ее процитировало ТАСС.

По ее словам, избавиться от российских энергетических ресурсов Евросоюз так и не смог, хотя в борьбе за этот отказ достиг значительных результатов. В связи с таким фиаско ЕК скоро подготовит новую стратегию, направленную на полное избавление ЕС от российских энергоносителей. Появление этого документа ожидается до середины марта.

Ранее выяснилось, что государства Европейского союза после прекращения транзита российского газа через Украину покупают этот углеводород рекордными темпами. Оказалось, что за первые 15 дней наступившего 27 стран ЕС закупили 837,3 тысячи тонн сжиженного природного газа.

В то же время есть данные, что за 11 месяцев 2024 года суммарные доходы России от продажи природного газа странам Евросоюза упали почти на восемь процентов.