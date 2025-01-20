Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:54, 20 января 2025Экономика

Еврокомиссия признала фиаско в вопросе о российском газе

Представитель ЕК Итконен: Избавиться от российского газа ЕС так и не удалось
Кирилл Луцюк

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Несмотря на все усилия Европейской комиссии (ЕК) российский газ не перестал поступать на рынок Европейского союза. Об этом заявила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен. Ее процитировало ТАСС.

По ее словам, избавиться от российских энергетических ресурсов Евросоюз так и не смог, хотя в борьбе за этот отказ достиг значительных результатов. В связи с таким фиаско ЕК скоро подготовит новую стратегию, направленную на полное избавление ЕС от российских энергоносителей. Появление этого документа ожидается до середины марта.

Ранее выяснилось, что государства Европейского союза после прекращения транзита российского газа через Украину покупают этот углеводород рекордными темпами. Оказалось, что за первые 15 дней наступившего 27 стран ЕС закупили 837,3 тысячи тонн сжиженного природного газа.

В то же время есть данные, что за 11 месяцев 2024 года суммарные доходы России от продажи природного газа странам Евросоюза упали почти на восемь процентов.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В запорожце Гоши Куценко в центре Москвы нашли изрезанное тело женщины. Что известно о преступлении?

      Десять украинских военных предстанут перед судом по делу о вторжении в Курскую область

      Тимоти Шаламе заподозрили в ношении одежды из гардероба Кайли Дженнер

      Опровергнута информация о покупке волонтерами из Алушты защиты от мазута на свои деньги

      Россия собралась взять Белоруссию в партнеры в строительстве самолетов

      Глава МИД Армении отправился в Москву на переговоры с Лавровым

      Дан прогноз о разморозке оставшихся в России иностранных активов

      Командир ВСУ пожаловался на качество боеприпасов в Торецке

      В аэропорту Москвы объявили тревогу

      Еврокомиссия признала фиаско в вопросе о российском газе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше