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13:08, 17 января 2025Экономика

Доходы России от продажи газа в Европу заметно упали

РИА Новости: Доходы РФ от продажи газа в ЕС просели на 7,9 % в январе-ноябре
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

По итогам первых одиннадцати месяцев суммарные доходы России от продажи природного газа странам Евросоюза (ЕС) просели на 7,9 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го. О заметном снижении выручки РФ от реализации этого вида топлива в ЕС сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейской Статистической службы (Eurostat).

В январе-ноябре страны ЕС приобрели у российских экспортеров трубопроводный газ на общую сумму в 6,7 миллиарда евро. Более 20 процентов доходов РФ принесла Словакия, закупившая за отчетный период топливо из РФ на 1,2 миллиарда. Экспорт российского газа в эту европейскую страну за отчетный период увеличился более чем на четверть год к году в физическом выражении, однако в денежном — просел на 16 процентов.

Что касается закупок сжиженного природного газа (СПГ), то за первые одиннадцать месяцев 2024-го экспорт этого вида российского топлива в ЕС просел на 15 процентов год к году и опустился до 6,3 миллиарда евро. Таким образом, суммарные доходы РФ от продаж газа в Европе за отчетный период составили в общей сложности 13 миллиардов.

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В 2025 году Россия потеряла возможность отправлять газ в ЕС через газотранспортную систему (ГТС) Украины. Власти республики не стали продлевать долгосрочный контракт с «Газпромом», в результате чего транзит по этому маршруту прекратился с 1 января 2025 года. Глава МИД Украины Андрей Сибига утверждал, что у властей республики нет планов возобновлять прокачку российского топлива.

В итоге у России к настоящему времени остался единственный вариант для экспорта газа в ЕС — через трубопровод «Турецкий поток». Однако безопасность поставок по этому маршруту остается под вопросом. В Минобороны РФ ранее, в частности, сообщали о попытке ВСУ атаковать компрессорную станцию в Краснодарском крае при помощи беспилотников 11 января.

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