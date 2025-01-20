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22:18, 20 января 2025Мир

Фицо сообщил Эрдогану о встрече с Путиным

Фицо сообщил Эрдогану о прошедшей в декабре встрече с Путиным
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану о своей встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщила газета Ekonomim.

Он также отметил, что у Братиславы и Анкары «абсолютно одинаковые взгляды на войну на Украине». «Я думаю, что Турция как страна, возможно, сможет принять у себя основных участников этого конфликта», — добавил Фицо.

В ходе переговоров политики обсудили пути дальнейшего углубления двусторонних отношений.

Ранее Фицо рассказал, что на встрече в Москве с Владимиром Путиным 22 декабря обсуждал контракт с «Газпромом» и поиск способов поставок газа в европейскую страну. По словам премьера Словакии, российский лидер гарантировал ему выполнение Россией обязательств по поставкам газа.

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