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20:24, 20 января 2025Бывший СССР

Ганчев заявил о превосходстве ВС России над ВСУ в Харьковской области

Глава Харьковской ВГА Ганчев заявил о превосходстве ВС России над ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России превосходят Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом РИА Новости заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) области Виталий Ганчев.

«На харьковском участке фронта сохраняется превосходство нашей армии, которая продолжает планомерно разбивать врага на разных направлениях», — подчеркнул глава Харьковской ВГА.

Ганчев заявил о превосходстве ВС России над ВСУ в Харьковской области и добавил, что продвижение российских военных ведет к агонии ВСУ. В частности, глава Харьковской ВГА отметил успехи ВС России в районе Купянска.

Ранее троих бывших командиров бригад ВСУ задержали по обвинению в бездействии. По версии следствия, высокопоставленные военные не обеспечили надлежащую оборону Харьковской области в мае 2024 года.

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