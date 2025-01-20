Израиль освободил 90 палестинских заключенных в рамках обмена с ХАМАС

Израиль отпустил на свободу 90 палестинских заключенных в рамках соглашения с радикальным движением ХАМАС. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

По информации издания, палестинские заключенные были выпущены на свободу в обмен на трех освобожденных 19 января израильских заложников.

Ранее три заложницы, освобожденные палестинским движением ХАМАС, прибыли в больницу, где воссоединятся со своими семьями и получат медпомощь. Их доставили в медицинский центр «Шиба» района Тель-а-Шомер города Рамат-Ган в центральной части Израиля.

Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу в 12:15 по московскому времени. В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщили, что Тель-Авив согласился на это после получения списка заложников, которые должны быть освобождены 19 января.