Китай умолчал о результатах испытания многоразовой ракеты

SpaceNews: В Китае умолчали о результатах испытания многоразовой ракеты

В Китае умолчали о результатах испытания многоразовой ракеты, запущенной на высоту 75 километров. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Испытательный пуск носителя Longxing-2 состоялся 19 января в 06:00 московского времени с площадки недалеко от прибрежного города Хайян провинции Шаньдун на востоке Китая. Шанхайская академия космических технологий — разработчик ракеты — предварительно сообщила о готовящемся старте, однако потом не рассказала о результатах состоявшихся испытаний.

«Испытание на большой высоте знаменует собой шаг к технологии многоразового запуска, но молчание китайских чиновников оставляет под вопросом успех миссии», — говорится в публикации.

Тем не менее, как утверждает издание, на любительских кадрах испытаний носителя не заметны какие-либо аномалии.

В ноябре SpaceNews заметило, что Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий на авиакосмическом салоне Airshow China 2024 в городе Чжухай (Китай) представила видеопрезентацию клона американской многоразовой ракеты Starship.