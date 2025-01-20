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13:26, 20 января 2025Ценности

Кристен Стюарт сменила имидж

Актрису Кристен Стюарт сняли с окрашенными в блонд волосами после смены имиджа
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Famous / Legion-media

Американская актриса Кристен Стюарт сменила имидж. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Папарацци сняли 34-летнюю звезду серии фильмов «Сумерки» на улице в Лос-Анджелесе, когда она направлялась на обед с друзьями. Артистка предстала перед камерой в синем джемпере с V-образным вырезом, светло-голубых джинсах с подвернутыми штанинами, черных кроссовках и белых носках.

Стюарт продемонстрировала обновленную внешность с окрашенными в блонд волосами, которые уложила в высокий небрежный пучок. Также она дополнила образ очками с тонированными линзами и серебристыми цепочками на шее.

В декабре 2024 года Стюарт в микрошортах пришла на посвященное фильму «Спенсер» мероприятие.

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