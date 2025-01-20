В Microsoft назвали ИИ опасным

Microsoft заметила, что распространение ИИ снижает безопасность, а не наоборот

Специалисты корпорации Microsoft оценили риски безопасности пользователей, связанные с искусственным интеллектом (ИИ). Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv.

Ученые проанализировали более 100 инструментов генеративного ИИ, оценив риски, которые с ними связаны. По их словам, ИИ «никогда не будет полностью безопасным», поэтому специалистам важно контролировать, на основе чего обучаются языковым модели (LLM), и предупреждать ошибки.

Специалисты пришли к выводу, что большие языковые модели (LLM) усиливают существующие риски безопасности и создают новые. Так, если обучать LLM на основе ошибочных или конфиденциальных данных, то модель будет распространять эту информацию среди пользователей. Также они назвали потенциальный вред от ИИ труднооценимым.

Чтобы повысить безопасность от использования ИИ, специалисты предложили контролировать каждый этап обучения LLM. В качестве одного из выводов исследования они отметили, что человеческий фактор в процессе обучения ИИ всегда будет решающим. Также в работе с искусственным интеллектом необходимы предметная экспертиза, культурная компетентность и эмоциональный интеллект.

В начале января швейцарские ученые связали частое использование инструментов ИИ со снижением навыков критического мышления. Они предсказали, что в долгосрочной перспективе ИИ будет неизбжено влиять на снижение когнитивных функций в обществе.