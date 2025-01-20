Макрон сделал заявление о СВО

Макрон заявил, что конфликт на Украине не закончится в ближайшие дни

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о сроках завершения вооруженного конфликта на Украине. Его слова приводит телеканал BFM TV.

Глава государства отметил, что окончания боевых действий не стоит ждать в ближайшие дни. «Конфликт на Украине не закончится ни завтра, ни послезавтра», — заявил он.

Отмечается, что Макрон выступил с соответствующим утверждением в понедельник, 20 января, когда состоялась инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. По мнению телеканала, его высказывание является завуалированным предупреждением американскому лидеру.

Ранее Трамп пообещал закончить конфликт на Украине за полгода. Он назвал ситуацию на Украине «фиаско» уходящего президента США Джо Байдена, указав, что если бы он возглавлял страну, конфликт бы не начался.