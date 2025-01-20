Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:23, 20 января 2025Мир

Макрон сделал заявление о СВО

Макрон заявил, что конфликт на Украине не закончится в ближайшие дни
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stephane Mahe / Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о сроках завершения вооруженного конфликта на Украине. Его слова приводит телеканал BFM TV.

Глава государства отметил, что окончания боевых действий не стоит ждать в ближайшие дни. «Конфликт на Украине не закончится ни завтра, ни послезавтра», — заявил он.

Отмечается, что Макрон выступил с соответствующим утверждением в понедельник, 20 января, когда состоялась инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. По мнению телеканала, его высказывание является завуалированным предупреждением американскому лидеру.

Ранее Трамп пообещал закончить конфликт на Украине за полгода. Он назвал ситуацию на Украине «фиаско» уходящего президента США Джо Байдена, указав, что если бы он возглавлял страну, конфликт бы не начался.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп снова стал президентом США. Он объявил о «золотом веке Америки» и начал собирать деньги

      Зеленский оценил возвращение Трампа к власти словами о готовности Украины к миру

      Украинцы более 11 дней бродили в горах Румынии

      Макрон сделал заявление о СВО

      Маск эмоционально отреагировал на одну фразу Трампа на инаугурации

      Глава Федерации фигурного катания Москвы покинул Россию

      Взгляд Цукерберга на декольте невесты Безоса попал на видео

      В российском регионе после атаки беспилотников загорелась нефтебаза

      Трамп сформулировал свою внешнюю политику

      В Госдуме оценили сроки восстановления отношений России и США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше