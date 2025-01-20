Минобороны отчиталось об ударах по военным аэродромам на Украине

Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по военным аэродромам на Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.
В атаках принимали участие ракетные войска, артиллерия и оперативно-тактическая авиация.
Помимо инфраструктуры военных аэродромов поражение удалось нанести местам сборки и хранения беспилотников противника, а также скоплениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 152 районах.
В среду, 15 января, российские войска нанесли удар по скоплению техники в Сумах. Как сообщил координатор подполья, атака Вооруженных сил России также уничтожила снаряды или ракеты украинских войск. Помимо этого, ВС России нанесли удар по личному составу ВСУ в селе Ястребиное, в результате чего были уничтожены ангары с техникой и боеприпасами.