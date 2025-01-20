Минобороны отчиталось об ударах по военным аэродромам на Украине

Минобороны России заявило об ударах по военным аэродромам на Украине

Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по военным аэродромам на Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

В атаках принимали участие ракетные войска, артиллерия и оперативно-тактическая авиация.

Помимо инфраструктуры военных аэродромов поражение удалось нанести местам сборки и хранения беспилотников противника, а также скоплениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 152 районах.

В среду, 15 января, российские войска нанесли удар по скоплению техники в Сумах. Как сообщил координатор подполья, атака Вооруженных сил России также уничтожила снаряды или ракеты украинских войск. Помимо этого, ВС России нанесли удар по личному составу ВСУ в селе Ястребиное, в результате чего были уничтожены ангары с техникой и боеприпасами.