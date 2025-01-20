Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:07, 20 января 2025Россия

Минобороны отчиталось об ударах по военным аэродромам на Украине

Минобороны России заявило об ударах по военным аэродромам на Украине
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРоссийские войска

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по военным аэродромам на Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

В атаках принимали участие ракетные войска, артиллерия и оперативно-тактическая авиация.

Помимо инфраструктуры военных аэродромов поражение удалось нанести местам сборки и хранения беспилотников противника, а также скоплениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 152 районах.

В среду, 15 января, российские войска нанесли удар по скоплению техники в Сумах. Как сообщил координатор подполья, атака Вооруженных сил России также уничтожила снаряды или ракеты украинских войск. Помимо этого, ВС России нанесли удар по личному составу ВСУ в селе Ястребиное, в результате чего были уничтожены ангары с техникой и боеприпасами.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Китае казнили влетевшего в толпу людей водителя. Он убил 35 человек из-за развода с женой

      На Украине рассказали о мобилизации 18-летних студентов

      Россиянку пытались ограничить в родительских правах во время службы отца на СВО

      Мужчина подкурил сигарету от Вечного огня в Ленобласти и попал на видео

      Стало известно о спасшем битву за Бахмут русском генерале с литовской фамилией

      Microsoft переименовала программы Office для Windows 11

      В ХАМАС оценили роль Трампа в сделке по заложникам

      Дима Билан удивил фанатов кардинальной сменой имиджа

      В Раде объяснили отсутствие украинских политиков на инаугурации Трампа

      У берегов Эстонии собралась флотилия НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше