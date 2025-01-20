Мужчинам и женщинам дали советы по обретению гармонии в сексе

Изменение некоторых привычек и ритуалов, связанных с сексом, способно существенно улучшить интимную жизнь, считает психолог и сексопатолог Шеннон Чавес. Она и ее коллеги дали мужчинам и женщинам советы по обретению гармонии в спальне в разговоре с изданием Well + Good.

Чавес обратила внимание, что невозможно сделать секс ярким, если эмоциональная связь с партнером отсутствует. Чтобы этого не произошло, она посоветовала регулярно ходить на свидания и искать способы отлично провести время вдвоем. Кроме того, по словам психолога, негативно сказываются на качестве секса неразрешенные конфликты. Если проблемы не обсуждать, рано или поздно эмоциональная связь между партнерами начнет ослабевать, из-за чего, в свою очередь, пропадает заинтересованность в сексе. Важно регулярно аудит отношений, чтобы гасить и устранять противоречия до того, как они разрастутся, посоветовала Чавес.

В свою очередь, психотерапевт Джой Беркхаймер добавила, что стоит планировать не только свидания, но и даты интимной близости. «Планирование придаст уверенности, что близость — эмоциональная и физическая — точно состоится», — подчеркнула она.

Также для улучшения качества интима эксперты предложили пользоваться секс-игрушками и секс-мебелью. При этом сексолог Ребекка Альварес Стори отметила, что неопытным в этом плане парам можно начать с использования смазки, массажеров, вибраторов, а различные скамейки, подушки, клинья и другие приспособления позволят принять удобную позу и поддерживать тело в комфортном положении, что особо актуально для людей в возрасте.

Ранее сексолог Софи Роос предупредила мужчин об особенно вредных для пениса игрушках. По ее словам, опасными могут быть устройства, используемые для помещения в мочеиспускательный канал — трубки, по которой моча выводится из организма как у мужчин, так и у женщин.