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15:53, 20 января 2025Бывший СССР

На Украине назвали наиболее вероятный финал СВО

Политолог Бортник: СВО закончится капитуляцией Украины
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Reuters

Специальная военная операция (СВО) закончится капитуляцией Украины. Об этом заявил политолог в Киеве Руслан Бортник, передает РИА Новости.

«Война продолжится до момента капитуляции одной из сторон. Причем капитуляция Украины, к сожалению, более вероятный сценарий, нежели России», — заявил Бортник.

Он добавил, что больше требования Киева могут означать выход за рамки глобального миропорядка.

Ранее бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что возрождение украинского народа возможно только в составе России. Он добавил, что нынешнего президента страны Владимира Зеленского не интересуют проблемы граждан.

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