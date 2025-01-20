На Украине назвали наиболее вероятный финал СВО

Политолог Бортник: СВО закончится капитуляцией Украины

Специальная военная операция (СВО) закончится капитуляцией Украины. Об этом заявил политолог в Киеве Руслан Бортник, передает РИА Новости.

«Война продолжится до момента капитуляции одной из сторон. Причем капитуляция Украины, к сожалению, более вероятный сценарий, нежели России», — заявил Бортник.

Он добавил, что больше требования Киева могут означать выход за рамки глобального миропорядка.

Ранее бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что возрождение украинского народа возможно только в составе России. Он добавил, что нынешнего президента страны Владимира Зеленского не интересуют проблемы граждан.