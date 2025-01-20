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11:26, 20 января 2025Ценности

Напугавшая блогершу деталь в салонном педикюре рассмешила зрителей

Мастер добавил в воду сливки для кофе во время педикюра и напугал блогершу Дорио
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Кадр: @halesdorio / TikTok

Блогерша смутилась одной деталью в салонном педикюре и рассмешила зрителей. Видео, набравшее больше 8 миллионов просмотров, опубликовано в ее TikTok-аккаунте.

Инфлюэнсер Хейли Дорио отправилась в салон красоты на педикюр с медом и молоком. Во время процедуры она обратила внимание на то, что мастер добавил в ванночку с водой ванильные сливки для кофе вместо обещанных молока и меда. «Пожалуйста, скажите мне, что это нормально», — написала напуганная клиентка в описании к ролику.

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Пользователей сети развеселила публикация Дорио, о чем они написали в комментариях. «Нет, это точно ненормально», «Смеюсь в голос», «Безотходное производство», «Я бы испугалась и ушла», «Как же смешно», — высказывались многочисленные зрители.

В сентябре 2024 года возлюбленный певицы Селены Гомес сделал педикюр с ногтями в виде ковра.

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