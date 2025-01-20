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16:27, 20 января 2025Забота о себе

Названа ежедневная безопасная для здоровья порция сыра

Гастроэнтеролог Белоусов заявил, что в день можно съедать до 50 граммов сыра
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: David Foodphototasty / Unsplash

Гастроэнтеролог Евгений Белоусов заявил, что без вреда для здоровья можно ежедневно съедать не более 50 граммов сыра. Безопасную порцию этого продукта он назвал РИАМО.

Белоусов объяснил, что употребление 30-50 граммов сыра в день позволяет получить кальций и белок без набора лишнего веса и проблем со здоровьем. При этом, по его словам, переедание, особенно если размер порции превышает 100 граммов, грозит набором лишних килограммов, что, в свою очередь, может спровоцировать развитие заболевания, особенно у пациентов с проблемами с сердцем, сосудами и почками, для которых любая высококалорийная пища вредна.

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«Самыми полезными считаются твердые и полутвердые сыры, такие как пармезан и грюйер, поскольку они содержат высококачественный белок и значительное количество кальция, необходимого для здоровья костей и зубов. Также они менее калорийны в сравнении с мягкими сырами», — отметил гастроэнтеролог.

Ранее Белоусов посоветовал россиянам не игнорировать боль вокруг пупка. По его словам, боль в этой области может быть признаком аппендицита.

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