Названа ежедневная безопасная для здоровья порция сыра

Гастроэнтеролог Белоусов заявил, что в день можно съедать до 50 граммов сыра

Гастроэнтеролог Евгений Белоусов заявил, что без вреда для здоровья можно ежедневно съедать не более 50 граммов сыра. Безопасную порцию этого продукта он назвал РИАМО.

Белоусов объяснил, что употребление 30-50 граммов сыра в день позволяет получить кальций и белок без набора лишнего веса и проблем со здоровьем. При этом, по его словам, переедание, особенно если размер порции превышает 100 граммов, грозит набором лишних килограммов, что, в свою очередь, может спровоцировать развитие заболевания, особенно у пациентов с проблемами с сердцем, сосудами и почками, для которых любая высококалорийная пища вредна.

«Самыми полезными считаются твердые и полутвердые сыры, такие как пармезан и грюйер, поскольку они содержат высококачественный белок и значительное количество кальция, необходимого для здоровья костей и зубов. Также они менее калорийны в сравнении с мягкими сырами», — отметил гастроэнтеролог.

Ранее Белоусов посоветовал россиянам не игнорировать боль вокруг пупка. По его словам, боль в этой области может быть признаком аппендицита.