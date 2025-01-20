Названо место России в военном кораблестроении

ИМЭМО РАН: Россия занимает третье место в области военного кораблестроения

Россия занимает третье место в мировом рейтинге военного кораблестроения. Ведущие страны в этой области назвали аналитики «Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук» (ИМЭМО РАН) в материале «Морские державы 2024, индексы ИМЭМО РАН».

«Россия в категории военного судостроения сохранила за собой привычное 3-е место, увеличив показатель с 11 084 баллов в предыдущем периоде до 12 516 в нынешнем. В ближайшие годы темпы военного судостроения в РФ, вероятно, существенно не сократятся», — говорится в материале.

Китай по итогам 2023 года сохранил первое место, набрав 17 тысяч баллов. В КНР построили 20 кораблей суммарным стандартным водоизмещением 70 тысяч тонн. Вторую строчку занимает США (15,5 тысячи баллов). Американские верфи построили 17 военных кораблей с общим водоизмещением 66 тысяч тонн.

В декабре 2024 года главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Александр Моисеев сообщил, что флот получит четыре многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М «Ясень-М». Субмарины этого проекта являются носителями крылатых ракет «Оникс», «Циркон» и «Калибр».