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14:02, 20 января 2025Россия

Названо самое массовое оружие в зоне украинского конфликта

Полковник Матвийчук: Стрелковое оружие — самое массовое в украинском конфликте
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Самым массовым оружием украинского конфликта остается стрелковое, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. На второе место, по его словам, вышли беспилотники.

«Стрелковое оружие остается самым массовым, — сказал полковник. — Это автоматы, пулеметы, снайперские винтовки. На втором месте — беспилотники разного назначения. Они вошли в обиход и наших войск, и войск противника. На третьем месте идет артиллерия».

Матвийчук добавил, что ход боевых действий во многом изменило использование беспилотников, которые расширили возможности использования воздушного пространства.

«Раньше с точки зрения применения сил и войск преобладала земля, теперь, благодаря беспилотникам, боевые действия смещаются в сторону воздуха, это эволюция в военном деле, — считает полковник. — Это смертельное оружие, которое уничтожает и технику, и вооружения, и личный состав противника».

Ранее в Минобороны сообщили, что всего за ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 31 украинский беспилотник над регионами России. Больше всего — 14 летательных аппаратов — сбили над Брянской областью.

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