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19:09, 20 января 2025Силовые структуры

Обвиняемого в расправе над найденной в автомобиле Куценко женщиной отправили в СИЗО

Суд арестовал обвиняемого в расправе над найденной в машине Куценко женщиной
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве Дорогомиловский суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Альберта Абдуллина, обвиняемого в расправе над найденной в автомобиле актера Гоши Куценко женщиной. Об этом в понедельник, 20 января, в своем Telegram-канале сообщают суды общей юрисдикции Москвы.

По решению суда, обвиняемый отправлен на время расследования в СИЗО, мера пресечения избрана на один месяц и 29 суток.

Обвиняемый, 30-летний безработный Альберт Абдуллин, родом из Казани. У него большое количество судимостей — за убийство, изнасилование, разбой, кражу, оскорбление представителя власти, угрозу убийством, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Утром 20 января тело женщины со множественными ножевыми ранениями обнаружили во дворе дома на Кутузовском проспекте в Москве в автомобиле «Запорожец», который принадлежит Гоше Куценко. Тело обнаружили прохожие и вызвали полицию.

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