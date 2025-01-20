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09:22, 20 января 2025Экономика

Пенсии россиян предложили внепланово повысить

Депутат Тумин: Пенсии россиян нужно внепланово повысить на 2‑3 процента
Вячеслав Агапов

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Пенсии россиян нужно внепланово повысить на два-три процента. Такое предложение внес член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин, его цитирует «Газета.Ru».

По словам депутата, внеочередная индексация должна пройти весной-летом ввиду роста цен. Она должна затронуть в первую очередь неработающих пенсионеров.

«Хотя и поддержка работающих пенсионеров также очевидна — их пенсии в этом году проиндексируют впервые с 2016 года. Вместе с тем растет и минимальный размер оплаты труда, от которого часто зависит доход работающих пожилых людей», — пояснил он.

Член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб ранее заявила, что пенсионеры не должны получать социальные выплаты ниже установленного в России прожиточного минимума, который для этой категории граждан в текущем году установлен на уровне 15 250 рублей в месяц.

Также Бессараб заявила о важности индексации пенсий в России. По ее словам, зачастую пенсионеры, особенно неработающие, иных доходов не имеют. И пенсия — это тот единственный доход, который позволяет закупать все необходимое для человека: и продукты питания, и предметы первой необходимости, и, возможно, лекарства, пояснила она.

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