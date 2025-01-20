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00:32, 20 января 2025Из жизни

Певца духовной музыки поймали с отрубленной головой девушки в сумке

В Нигерии госпел-певец попался с отрубленной головой девушки в сумке
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Michael Ho Wai Lee / Globallookpress.com

В нигерийском штате Насарава певца по имени Тимилейн Аджайи арестовали по подозрению в расчленении девушки. Об этом сообщает BBC News.

Аджайи известен как певец госпела — жанра духовной христианской музыки. Он попался из-за своего подозрительного поведения. Прохожие стали обращать внимание на Аджайи из-за его странной сумки и обратились в полицию. Полицейские обыскали его и обнаружили, что в его сумке лежит отрубленная голова 24-летней Саломе Адайду. Остальные части девушки оказались в доме певца.

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Жертва Аджайи была членом Национального корпуса молодежной службы. Подруга Адайду рассказала журналистам, что ее мать упала в обморок, услышав трагические новости. Она не так давно потеряла мужа, а теперь лишилась и дочери.

Ранее сообщалось, что мужчина из Индии расчленил жену брата после того, как она отвергла его. Он каждый день подвозил женщину на работу и вскоре начал испытывать к ней чувства, однако она не одобрила его попытки сблизиться.

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