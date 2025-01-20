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18:51, 20 января 2025Экономика

Подсчитан рост денежных переводов из России в Узбекистан

«Ъ»: В 2024 году из РФ в Узбекистан перевели 11,5 миллиарда долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В 2024 году 77 процентов от всех денежных переводов в Узбекистан из-за границы пришлось на Россию. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на Центральный банк этой республики.

Всего в Узбекистан перевели 14,8 миллиарда долларов, что оказалось почти на 30 процентов больше, чем в 2023 году. При этом 11,5 миллиарда — из России. Из Казахстана поступило 795 миллионов, из США — 577 миллионов, из Южной Кореи — 534 миллиона, из Турции — 405 миллионов, а из Великобритании — 135 миллионов.

Регулятор республики объясняет данную тенденцию ростом экономической активности, спросом на рабочую силу и увеличением заработной платы в странах, привлекающих мигрантов.

Ранее сообщалось, что несколько российских банков дали россиянам возможность переводить деньги по Системе быстрых платежей (СБП) в девять государств. Таковыми оказались Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Белоруссия, Абхазия, Армения, Молдавия и Лаос. В конце 2023 года речь шла только о пяти странах.

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