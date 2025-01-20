Поп-певца приговорили к смертной казни за богохульство

В Иране певца Таталу приговорили к смертной казни за богохульство

Поп-певца Амира Хоссейна Магсудлу, известного как Таталу, признали виновным в богохульстве и приговорили к смертной казни. Такой вердикт вынес суд в Иране, передает Etemad.

Изначально 37-летнего артиста приговорили в пяти годам заключения, но прокурор подал апелляцию, не согласившись с таким решением суда. Впоследствии дело было возобновлено.

«На этот раз обвиняемый был приговорен к смертной казни за оскорбление пророка Мухаммеда», — указано в приговоре. При этом данное решение еще подлежит обжалованию.

Ранее сообщалось, что в американском штате Аризона мужчина, приговоренный к высшей мере наказания, попросил казнить его поскорее.