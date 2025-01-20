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13:54, 20 января 2025Россия

Появились новые подробности о боях в Курской области

Минобороны: Российские войска ударили по 12 бригадам ВСУ в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска за прошедшие сутки ударили по 12 бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Эти и другие подробности о ситуации в регионе журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Бои проходили в районах населенных пунктов Новая Сорочина, Николаево-Дарьино, Малая Локня, Гуево, Заолешенка, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Николаевка, Никольский и Южный. Помимо того, ВС России удалось отразить четыре контратаки ВСУ.

За сутки украинские войска потеряли четыре пункта управления БПЛА, склад боеприпасов, четыре танка, БТР, четыре БМП, 57 автомобилей, миномет, пять артиллерийских орудий и более 460 солдат. С момента вторжения в Курскую область ВСУ лишились больше 53 330 военнослужащих.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров показал уничтожение пехоты Вооруженных сил Украины «Солнцепеком» — российской тяжелой огнеметной системой. На кадрах, снятых с беспилотника, показано выявление большого скопления пехоты ВСУ. Затем на позиции украинских солдат прилетает зажигательный снаряд.

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