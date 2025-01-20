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15:06, 20 января 2025Экономика

Предсказана судьба Китая в условиях новой торговой войны с США

Reuters: Новая торговая война с США сделает Китай еще более уязвимым
Кирилл Луцюк

Фото: Andrew Kelly / File Photo / Reuters

Китайские чиновники и бизнесмены надеются, что после возвращения республиканца Дональда Трампа в Белый дом двум странам удастся избежать повторения жестокой торговой войны, которая разгорелась в 2018-2021 годы. Об этом сообщает Reuters.

Агентство обратило внимание на встречу зампреда КНР Хань Чжэна с генеральным директором Tesla Илоном Маском и другими представителями деловых кругов США в Вашингтоне. Чжэн тогда выразил надежду, что американские компании «пустят корни» в Китае и помогут стабилизировать двусторонние отношения. Однако те, кто помнит, как быстро ухудшались отношения во время первого срока Трампа, не испытывают большого оптимизма. Китайские бизнесмены опасаются, что лишатся клиентов в США.

Отмечается, что еще одна торговая война сделает Китай гораздо более уязвимым, чем в 2018 году, поскольку страна сталкивается с глубоким кризисом в сфере недвижимости, огромным долгом местных органов власти и 16-процентной безработицей среди молодежи. Кроме того, последствия прежней торговой войны продолжают ощущаться. Иностранные компании воздерживаются от инвестиций и вкладывают деньги в альтернативные соседние рынки, такие как Вьетнам.

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Ранее появился прогноз, согласно которому повышение Трампом пошлин на товары из Китая, Канады и Мексики обернется падением американского ВВП на 1,1 процента. Наиболее ощутимый урон получат такие сегменты экономики, как сельское хозяйство и горнорудная промышленность.

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