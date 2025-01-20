Премьер Франции призвал Европу противостоять Трампу

Байру: Европе придется противостоять Трампу, иначе она будет раздавлена

Премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что Европе придется противостоять избранному президенту США Дональду Трампу и его политике, иначе она будут «раздавлены». Об этом сообщает Reuters.

«Если мы ничего не предпримем, наша судьба очень проста — над нами будут господствовать. Мы будем раздавлены. Мы будем маргинализированы», — отметил французский премьер.

По словам Байру, США решили прибегнуть к «чрезвычайно властной политике», для реализации которой они используют валюту (доллар), промышленную политику, а также мировые инвестиции и исследования.

Ранее издание Politico писало, что Европейский союз оказался перед сложным выбором из-за торговой политики Трампа. Европейцы вынуждены либо «отказаться от своей зависимости от китайских товаров», либо «оставить США действовать в одиночку на китайском направлении». Первый шаг может привести к ответным мерам со стороны КНР, в то время как второй вариант чреват американскими тарифами.