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15:44, 20 января 2025Мир

Премьер Франции призвал Европу противостоять Трампу

Байру: Европе придется противостоять Трампу, иначе она будет раздавлена
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что Европе придется противостоять избранному президенту США Дональду Трампу и его политике, иначе она будут «раздавлены». Об этом сообщает Reuters.

«Если мы ничего не предпримем, наша судьба очень проста — над нами будут господствовать. Мы будем раздавлены. Мы будем маргинализированы», — отметил французский премьер.

По словам Байру, США решили прибегнуть к «чрезвычайно властной политике», для реализации которой они используют валюту (доллар), промышленную политику, а также мировые инвестиции и исследования.

Ранее издание Politico писало, что Европейский союз оказался перед сложным выбором из-за торговой политики Трампа. Европейцы вынуждены либо «отказаться от своей зависимости от китайских товаров», либо «оставить США действовать в одиночку на китайском направлении». Первый шаг может привести к ответным мерам со стороны КНР, в то время как второй вариант чреват американскими тарифами.

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