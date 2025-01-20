Раскрыт райдер лидера группы «Мумий Тролль»

Mash: В райдере музыкант Илья Лагутенко просит оберегать его от запаха табака

Раскрыт райдер уехавшего из России рок-музыканта и лидера группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко. Подробности приводит Mash в Telegram.

Как сообщает источник, артист несколько раз бросал курить, поэтому просит заказчиков оградить его от запаха табака. Водитель певца также должен быть некурящим, а табак должен отсутствовать везде — от отеля до площадки.

За выступление Лагутенко просит 8,5 миллиона рублей. Организаторам нужно оплатить расходы по визам, трансферу и суточным. Лидер группы «Мумий Тролль» летает только бизнес-классом, для остальных приобретаются билеты в эконом, пишет канал. «Для передвижений он просит чистейшую машину, если с погодой все не ок, то мыть ее нужно несколько раз в день», — говорится в сообщении.

Исполнитель готов проживать в пятизвездочном отеле, в номере он хочет видеть закуски, воду, фрукты, орехи, ягоды, кефир, йогурт, зеленый чай, также просит предоставить услуги массажиста и шторы блэкаут.

В гримерке должны быть 12 бутылок пива, йогурт, творог, хумус, сладкие драже Tic Tac и жевательные резинки без сахара. «Просить сделать фотку персоналу запрещено», — уточняет Mash.

Ранее сообщалось, что Илья Лагутенко решил отправиться на гастроли, чтобы восстановить сгоревший в Калифорнии дом стоимостью 2,8 миллиона долларов.