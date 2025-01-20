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15:52, 20 января 2025Силовые структуры

Раскрыта личность найденной в автомобиле Гоши Куценко россиянки

Убитая в «запорожце» Куценко россиянка оказалась 36-летней уроженкой Камчатки
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Шелагин / Коммерсантъ

Следователям удалось установить личность убитой в «запорожце» актера Гоши Куценко женщины. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации издания, погибшая — 36-летняя бывшая сотрудница студии красоты по имени Дарья. В последнее время она зарабатывала на жизнь обучением персонала в одном из маркетплейсов. Известно, что она родилась в Вилючинске Камчатского края. Женщина накануне гибели согласилась выпить со своим убийцей.

Утром тело женщины со множественными ножевыми ранениями нашли во дворе дома на Кутузовском проспекте в Москве в автомобиле «Запорожец», который принадлежит актеру Гоше Куценко. Тело обнаружили прохожие и вызвали полицию.

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