Россиян предупредили о притворяющихся налоговой мошенниках

ИБ-эксперт Келлерманн: Мошенники рассылают письма под видом налоговой инспекции

Мошенники рассылают россиянам письма под видом налоговой инспекции, в которых сообщают о якобы наличии крупной задолженности, грозят штрафами и другими санкциями. Об актуальной схеме злоумышленников, притворяющихся налоговой, в беседе с RT предупредил эксперт по защите персональных данных, руководитель ООО «Комитет по информационной и правовой безопасности» Александр Келлерманн.

По словам ИБ-эксперта, такие письма могут поступать в электронном виде на почту, а также в мессенджерах или соцсетях. «Их содержание часто построено так, чтобы ввести человека в стрессовое состояние: указывается крупная сумма "задолженности", грозят штрафами, арестом имущества или блокировкой банковских счетов. При этом злоумышленники добавляют ссылки или реквизиты для срочной оплаты», — рассказал Келлерманн.

Кроме того, мошенники в таких письмах начали предлагать потенциальным жертвам оплатить якобы имеющийся долг с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Как пояснил специалист, для этого злоумышленники указывают в послании QR-коды или ссылки, ведущие на фальшивые платежные страницы. «Оплата через СБП в таком случае — это практически гарантированная потеря денег, так как средства мгновенно попадают на счета злоумышленников», — указал он.

Келлерманн подчеркнул, что официальные уведомления от Федеральной налоговой службы (ФНС) России рассылаются только через проверенные каналы. Так, бумажные письма отправляются заказной почтой, а электронные уведомления доступны только в личном кабинете налогоплательщика на официальном сайте ФНС или на портале «Госуслуги».

«Если у вас возникли подозрения в подлинности письма, ни в коем случае не переходите по ссылкам и не скачивайте приложенные файлы. Такие действия могут привести к установке вредоносного ПО на ваш компьютер или телефон. Мошенники, используя вирусные программы, могут получить доступ к вашим персональным данным, включая номера банковских карт и пароли», — предупредил специалист.

Для проверки задолженности можно воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика на сайте ФНС, мобильным приложением «Налоги ФЛ» или порталом «Госуслуги», добавил Келлерманн. Кроме того, при сомнениях в подлинности письма он посоветовал звонить в единый контакт-центр ФНС России.

О других распространенных схемах, которые мошенники используют для обмана россиян, можно узнать в документальном сериале Okko «На крючке: когда звонит мошенник». В сериале также рассказывается о том, как устроен бизнес киберпреступников и как можно от них защититься.