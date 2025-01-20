Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:30, 20 января 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о притворяющихся налоговой мошенниках

ИБ-эксперт Келлерманн: Мошенники рассылают письма под видом налоговой инспекции
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Shutterstock / Fotodom

Мошенники рассылают россиянам письма под видом налоговой инспекции, в которых сообщают о якобы наличии крупной задолженности, грозят штрафами и другими санкциями. Об актуальной схеме злоумышленников, притворяющихся налоговой, в беседе с RT предупредил эксперт по защите персональных данных, руководитель ООО «Комитет по информационной и правовой безопасности» Александр Келлерманн.

По словам ИБ-эксперта, такие письма могут поступать в электронном виде на почту, а также в мессенджерах или соцсетях. «Их содержание часто построено так, чтобы ввести человека в стрессовое состояние: указывается крупная сумма "задолженности", грозят штрафами, арестом имущества или блокировкой банковских счетов. При этом злоумышленники добавляют ссылки или реквизиты для срочной оплаты», — рассказал Келлерманн.

Кроме того, мошенники в таких письмах начали предлагать потенциальным жертвам оплатить якобы имеющийся долг с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Как пояснил специалист, для этого злоумышленники указывают в послании QR-коды или ссылки, ведущие на фальшивые платежные страницы. «Оплата через СБП в таком случае — это практически гарантированная потеря денег, так как средства мгновенно попадают на счета злоумышленников», — указал он.

Материалы по теме:
Любого россиянина можно пробить в интернете за 100 рублей. Как это устроено и можно ли защитить себя?
Любого россиянина можно пробить в интернете за 100 рублей.Как это устроено и можно ли защитить себя?
14 декабря 2023
«Номер один для преступников» На Западе считают, что в Telegram продают наркотики и детское порно. Так ли это?
«Номер один для преступников»На Западе считают, что в Telegram продают наркотики и детское порно. Так ли это?
1 сентября 2024

Келлерманн подчеркнул, что официальные уведомления от Федеральной налоговой службы (ФНС) России рассылаются только через проверенные каналы. Так, бумажные письма отправляются заказной почтой, а электронные уведомления доступны только в личном кабинете налогоплательщика на официальном сайте ФНС или на портале «Госуслуги».

«Если у вас возникли подозрения в подлинности письма, ни в коем случае не переходите по ссылкам и не скачивайте приложенные файлы. Такие действия могут привести к установке вредоносного ПО на ваш компьютер или телефон. Мошенники, используя вирусные программы, могут получить доступ к вашим персональным данным, включая номера банковских карт и пароли», — предупредил специалист.

Для проверки задолженности можно воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика на сайте ФНС, мобильным приложением «Налоги ФЛ» или порталом «Госуслуги», добавил Келлерманн. Кроме того, при сомнениях в подлинности письма он посоветовал звонить в единый контакт-центр ФНС России.

О других распространенных схемах, которые мошенники используют для обмана россиян, можно узнать в документальном сериале Okko «На крючке: когда звонит мошенник». В сериале также рассказывается о том, как устроен бизнес киберпреступников и как можно от них защититься.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине задержаны высокопоставленные военные ВСУ. Их обвиняют в провале обороны Харьковской области

      Трамп начал инаугурационные мероприятия

      Россиян предупредили о притворяющихся налоговой мошенниках

      В России оценили возможность долгосрочного мира на Украине при Трампе

      Путин назвал главное в урегулировании конфликта на Украине

      Врач оценил эффективность одной популярной ягоды при лечении болезней почек

      Турист попал в тюрьму Таиланда, назвал ее адом и снял на видео

      Хейли Бибер на новых фото сравнили в сети с дикобразом из-за огромной шубы

      ФСБ раскрыла планы участников захвата заложников в ростовском СИЗО

      Москвичам пообещали хрустящий снег под ногами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше