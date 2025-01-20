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12:44, 20 января 2025Забота о себе

Россиянам назвали помогающие при выпадении волос продукты

Трихолог Лепехова: Здоровью волос помогут авокадо, рыба и киви
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: John Vid / Unsplash

Остановить облысение можно с помощью специальной диеты, рассказала врач-дерматолог сети клиник ЦИДК, амбассадор платформы по бронированию в клиники эстетической медицины FILLLIN.RU, трихолог Анфиса Лепехова. Помогающие при выпадении волос продукты она назвала россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Среди главных причин активного выпадения волос и развития алопеции Лепехова назвала стресс, нехватку железа в организме, наследственность и ряд серьезных заболеваний, таких как рак, гормональные нарушения, аутоиммунные патологии. Если на расческе стало оставаться все больше волос, трихолог посоветовала обратиться к врачу и установить точную причину проблемы. Программа лечения, продолжила она, строится в зависимости от диагноза — только изменения в питании и прием БАДов не помогут.

В этом случае важно действовать комплексно: прием витаминов и при необходимости лекарственных препаратов; правильное питание; физиотерапия, включающая в себя массаж, инъекционные процедуры, пилинг; подбор подходящих уходовых средств

Анфиса Лепеховатрихолог
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Для профилактики облысения Лепехова предложила включить в рацион продукты, богатые витамином В7 или биотином: пивные дрожжи, жирную морскую рыбу, постное мясо, яичные желтки, орехи, авокадо и другие. Также, добавила врач, нужны поставщики витамина А: печень, морковь, зеленые листовые овощи. Кроме того, не обойтись и без витамина С — он играет важную роль в синтезе коллагена: киви, черная смородина, лимон, облепиха. Наконец, по ее словам, для здоровья волос необходим витамин Е, улучшающий метаболизм в клетках кожи головы и борющийся со свободными радикалами. Он содержится в орехах, семечках, растительных маслах.

Лепехова отметила, что среди БАДов эффективность показал прием витаминов и микроэлементов, дефицит которых наблюдается в организме: железо, селен, цинк, хром, — однако принимать их нужно после консультации с врачом.

Ранее врач-дерматовенеролог и трихолог Юлия Нагайцева оценила безопасность популярных фенов Dyson. По ее словам, если человек будет использовать при сушке максимально горячий воздух, то стержни волос могут получить термические повреждения независимо от марки фена.

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