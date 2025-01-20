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17:15, 20 января 2025Силовые структуры

Россиянин нанес 20 ножевых ударов 18-летнему коллекционеру из-за двух старинных монет

В Калининграде суд арестовал убийцу 18-летнего коллекционера из-за двух монет
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Калининграде суд арестовал 45-летнего местного жителя, который нанес 20 ножевых ранений 18-летнему парню. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Подсудимый заключен под стражу до 17 марта. По данным ведомства, преступление было совершено вечером 16 января в квартире дома на улице Князева в ходе конфликта. Молодого человека нашли без признаков жизни утром следующего дня.

Мотивом расправы стали две старинные монеты, из-за которых поссорились мужчина и его жертва. Арестованный дал признательные показания и рассказал, что накануне преступления молодой человек, оказавшийся коллекционером, купил у него две монеты, но между ними возник спор относительно их стоимости. Калининградец пришел к юноше домой и нанес ему многочисленные ножевые ранения, а затем похитил ордена, монеты, антикварное имущество и 500 тысяч рублей.

У обвиняемого в ходе обыска обнаружили большую часть похищенного.

Ранее 20 января полиция задержала в Москве безработного казанца, который расправился с помощью ножа с женщиной и спрятал тело в машине актера Гоши Куценко.

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