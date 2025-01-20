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13:54, 20 января 2025Силовые структуры

Россиянина приговорили к пяти с половиной годам за репосты по теме СВО

В Сочи суд приговорил инженера Алексея Щуся к 5,5 года за репосты по теме СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Сочи суд приговорил инженера Алексея Щуся к пяти с половиной годам колонии общего режима за репосты по теме спецоперации (СВО). Об этом «Ленте.ру» рассказали в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Мужчину признали виновным по статьям 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации») и 223 («Незаконное изготовление оружия») УК РФ. В судебном заседании подсудимый заявил, что не хотел никого оболгать, а информацию считал достоверной, так как доверял источникам, из которых ее получал.

Прокурор запрашивал для Щуся семь лет и семь месяцев колонии.

В марте 2022 года мужчина сделал репост поста о том, что Российская армия якобы разбомбила роддом в Мариуполе. Потом он репостил и другие посты, которые не соответствовали официальным заявлениям Минобороны России.

Позднее Щуся обвинили в том, что в 2023 году он с помощью слесарного оборудования изготовил предмет, предназначенный для метания снарядов за счет вакуумного натяжения тетивы. Эксперты заключили, что предмет является самодельно изготовленным метательным оружием. Осужденный во время заседания сказал, что оружием его не считал.

Ранее Комсомольский городской суд Хабаровского края приговорил к шести с половиной годам колонии местного жителя, который добавил на свою страничку в соцсетях видео об объявлении в России всеобщей мобилизации. Информация в ролике не соответствовала действительности.

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