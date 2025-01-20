Россиянка описала цены в магазине Европы фразой «можно только позавидовать»

Российская путешественница побывала в Италии и раскрыла цены на продукты в местном магазине. Своей историей она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

«Европейцы жалуются на инфляцию, но такому росту цен, как у них, можно только позавидовать», — такой фразой описала увиденное россиянка.

Автор публикации рассказала, что килограмм говяжьей вырезки в итальянском супермаркете стоит 16,7 евро (около 1,7 тысячи рублей), отбивная из телятины — 26 евро (около 2,7 тысячи рублей) за килограмм, говяжий фарш — 16 евро (около 1,6 тысячи рублей) за килограмм, а целая курица — 6 евро (около 600 рублей).

Цены на овощи в Италии путешественница назвала смешными. По ее словам, помидоры черри, огурцы и зелень там стоят дешевле, чем в России. Кроме того, в некоторых местных супермаркетах есть акции на ветчину, бекон и другие виды колбасных изделий. Готовые нарезки там получится купить за 5-6 евро (600-650 рублей) за несколько упаковок.

«Цены на сыры очень разные, я привезла огромный брусок пармезана весом около 500 граммов, который купила за 5 евро (не дороже 600 рублей). Есть более выдержанные и дорогие, но цены все равно демократичные, в наших магазинах я таких цен на натуральные выдержанные сыры давно не видела», — призналась автор.

Ранее эта же тревел-блогерша описала поездку в Европу фразой «жизнь в России в разы лучше». Она гостила у подруги в Словении и заметила, что там не все так идеально, как кажется на первый взгляд.