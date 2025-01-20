Российская прокуратура решила конфисковать активы украинской алкогольной компании

Прокуратура РФ намерена конфисковать активы украинской компании «Баядера Груп»

Генпрокуратура России собирается обратить в доход государства находящиеся в стране активы крупнейшей украинской алкогольной компании «Баядера Груп», которая оценивается в более чем 9 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, после начала специальной военной операции (СВО) бенефициары компании приняли решение часть своей прибыли пускать на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Согласно этой информации, прокуратура обратилась с просьбой признать действия материнской компании, ее руководителей Натальи Бондаревой и Святослава Нечитайло, а также управляющего их активами в России Юрия Мокляка экстремистскими.

В дальнейшем, как подчеркивает издание, планируется передать в государственную собственность акции и доли пяти компаний, которые находятся под их контролем в России.

В декабре прошлого года министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал перейти от замораживания российских активов к их конфискации. По мнению Сибиги, в случае замороженных активов России за рубежом нужно переходить к следующему этапу — их конфискации.