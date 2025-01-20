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18:04, 20 января 2025Культура

Российская сказка вошла в топ самых кассовых фильмов в истории

«Волшебник Изумрудного города» стал одним из самых кассовых фильмов в России
Андрей Шеньшаков

Кадр: фильм «Волшебник Изумрудного города»

Фильм «Волшебник Изумрудного города» оказался на четвертом месте в списке самых кассовых фильмов в истории российского проката. Об этом сообщает онлайн-сервис «КиноПоиск».

Как сообщает источник, главный хит новогоднего проката в российских кинотеатрах на данный момент собрал 3,096 миллиарда рублей. Таким образом, фильм опередил по сборам «Бременских музыкантов» (3,036 миллиарда) и «Холопа» с 3,082 миллиарда, которые были на четвертом и пятом месте в рейтинге. Фильм вышел в прокат две недели назад.

Отмечается, что больше 316 миллионов рублей картина «Волшебник Изумрудного города» заработала еще на этапе предварительных продаж, поставив абсолютный рекорд для российского проката по этому показателю. Ранее такое достижение принадлежало блокбастеру студии Marvel «Мстители: Финал» (310 миллионов рублей).

Ранее стало известно, что комедийный экшн по комиксам «Дэдпул и Росомаха» заработал в прокате больше «Страстей Христовых».

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