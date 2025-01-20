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12:14, 20 января 2025Наука и техника

Российские бойцы оценили БМП-3

ТАСС: БМП-3 проще в управлении, чем прошлые версии боевых машин пехоты
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Mil.ru / Wikimedia

Боевые машины пехоты БМП-3, которые используют в зоне проведения специальной военной операции, проще в управлении, чем прошлые версии БМП. С такой оценкой выступили бойцы подразделения российской группировки войск «Днепр», передает ТАСС.

Командир роты с позывным Малыш отметил, что БМП-3 может плавать. Это актуально для подразделений, выполняющих задачи в районах с различными водными преградами.

По словам механика-водителя с позывным Бес, в управлении БМП-3 проще, чем БМП-1 и БМП-2. «Если взять первую и вторую версию, то эта машина проще в управлении, эксплуатации, а самое главное — у нее скорость и маневренность хорошие», — рассказал он.

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Гусеничная БМП-3 предназначена для доставки пехотинцев к полю боя. В арсенал машины входит орудие калибра 100 миллиметров, автоматическая пушка калибра 30 миллиметров и пулеметы. БМП с алюминиевой броней дополнительно оснащают накладной броней и решетчатыми экранами.

В октябре 2024 года «Курганмашзавод» сообщил, что выпуск БМП-3 и боевых машин десанта БМД-4М за девять месяцев 2024 года вырос на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

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