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08:27, 20 января 2025Силовые структуры

Следствие установит похитивших деньги у бывшего агента КГБ мошенников

Следствие устанавливает аферистов, похитивших более ₽1 млн у разведчика Лазовика
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Unsplash

Следователи устанавливают мошенников, похитивших более одного миллиона рублей у знаменитого советского разведчика 92-летнего Геронтия Лазовика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, аферисты позвонили разведчику по видеосвязи с использованием дипфейка представителей московской власти. Они убедили его принять участие в мнимой операции по поимке преступников, которые якобы совершили преступления.

По информации источника ТАСС, совершение преступления было спланировано группой лиц. Он отметил, что роли каждого участника были заранее четко определены. Сейчас установлен и задержан курьер. Именно он получил от разведчика часть похищенных денег. Собеседник агентства сказал, что остальные участники преступной схемы устанавливаются. По его словам, не исключено, что организатор преступления находится за границей. «Прорабатывается версия, что он находится на территории Украины. Но сейчас рассматриваются и другие версии», — сообщил источник в правоохранительных органах.

С задержанным курьером мошенников сейчас работают следователи. Ему может грозить срок до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что злоумышленники убедили Лазовика выбросить деньги в окно.

Ставший жертвой преступников Лазовик в прошлом был заместителем резидента КГБ в Канберре, занимал должность начальника 19-го отдела Первого главного управления КГБ при Совете министров СССР и руководителя оперативной группы КГБ по оперативной зоне №1 в Афганистане.

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