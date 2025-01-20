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17:56, 20 января 2025Бывший СССР

Срыв ротации ВСУ в Запорожье попал на видео

Кадыров опубликовал видео срыва «Ахматом» ротации ВСУ в Запорожской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Бойцы батальона «Восток-Ахмат» сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Видео опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Вот и на этот раз гениальная задумка ВСУ завершилась, толком и не начавшись», — подчеркнул глава Чечни.

На видео попал срыв «Ахматом» ротации украинских подразделений в Запорожье в результате воздушной разведки. Российские бойцы сбросили осколочно-фугасные боеприпасы, прервав смену частей ВСУ на позициях.

Ранее командир ВСУ с позывным Мозг пожаловался на качество боеприпасов в Дзержинске (украинское название города — Торецк). По его словам, украинские военные приняли решение не принимать отдельные партии мин.

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