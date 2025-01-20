Стало известно о спасшем битву за Бахмут русском генерале с литовской фамилией

«Царьград»: Генерала Груниса называют будущим маршалом Победы

Русский генерал с литовской фамилией Антон Грунис фактически спас битву за Бахмут, его уже называют будущим маршалом Победы. Об этом сообщает военный обозреватель «Царьграда» Илья Головнёв.

Антон Грунис получил звание генерал-майора 2 мая 2024 года, ранее командуя четвертой мотострелковой бригадой второго гвардейского Луганского армейского корпуса.

Полковник запаса, первый министр госбезопасности Донецкой народной республики и политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук, недавно вернувшийся с фронта, отметил, что Антон Грунис взял на себя ответственность за Бахмутское направление в самый критический момент. По его словам, Грунис, перейдя из Донецкого полка, где также занимался защитой Мариуполя, сумел организовать командование.

Сдержав наступление во время контрнаступления Вооруженных сил Украины, Грунис завоевал уважение среди своих коллег. Пинчук допустил, что Грунис имеет большие перспективы как боевой командир.

Как сказано в материале, заслуги Груниса лично оценил даже президент России Владимир Путин. «Я разговаривал с командиром одной из бригад, который сменил на посту своего погибшего товарища - другого командира бригады: человек с литовской фамилией, родился в Казани. Воюет блестяще», — отмечал российский лидер.

20 января стало известно, что Российская армия взяла под контроль село Новоегоровка Луганской народной республики. В Минобороны России рассказали, что населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Запад».

Наряду с этим Минобороны России заявило об ударах по военным аэродромам на Украине. В атаках были задействованы ракетные войска, артиллерия и оперативно-тактическая авиация.