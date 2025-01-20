Стало известно о стремлении российских военных окружить Великую Новоселку в ДНР

Российские военные окружают гарнизон ВСУ в Великой Новоселке в ДНР

Российские военные окружают гарнизон Вооруженных сил Украины в Великой Новоселке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

Как сообщил канал со ссылкой на слова одного из российских военнослужащих, подразделения украинской армии пытаются отступить из населенного пункта через оставшийся на северо-западе от города коридор.

При этом военный отметил, что бойцы ВСУ отступают беспорядочно и по ним ведется огонь из артиллерии. «Взятие Великой Новоселки — дело самого ближайшего времени», — говорится в сообщении канала.