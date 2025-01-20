Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:38, 20 января 2025Бывший СССР

Стало известно о стремлении российских военных окружить Великую Новоселку в ДНР

Российские военные окружают гарнизон ВСУ в Великой Новоселке в ДНР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные окружают гарнизон Вооруженных сил Украины в Великой Новоселке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

Как сообщил канал со ссылкой на слова одного из российских военнослужащих, подразделения украинской армии пытаются отступить из населенного пункта через оставшийся на северо-западе от города коридор.

При этом военный отметил, что бойцы ВСУ отступают беспорядочно и по ним ведется огонь из артиллерии. «Взятие Великой Новоселки — дело самого ближайшего времени», — говорится в сообщении канала.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп захотел поговорить по телефону с Путиным после инаугурации. Что он планирует обсудить?

      Кадыров показал работу «Солнцепека» по засевшей в посадках пехоте ВСУ

      Премьер Грузии понадеялся на Трампа и осудил либеральный фашизм

      В Китае казнили въехавшего в толпу водителя

      В России допустили снижение покупательной способности среднего класса

      В России назвали возможное последствие отказа Украины от транзита газа в Европу

      Следственные действия по делу британского наемника Андерсона завершены

      Валуев объяснил слова назвавшего великим игроком Овечкина Трампа

      Врач назвал провоцирующие проблемы с сердцем лекарства

      Избивавший солдат в воинской части российский военнослужащий арестован

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше