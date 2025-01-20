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11:43, 20 января 2025Наука и техника

Раскрыт новый способ кражи аккаунта Steam

Геймерам Steam разослали фейковые приглашения с целью украсть игровой аккаунт
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Мошенники начали воровать аккаунты геймеров в Steam с помощью фейкового приглашения стать тестировщиком. На новый способ кражи обратило внимание издание Android Police.

Информацию о новом способе угона аккаунтов раскрыл посетитель Reddit под ником nickhoude21. Он прислал скриншот сообщения из Steam, в котором неизвестные пригласили якобы принять участие в тестировании новой игры Mafia: The Old Country, которая выйдет в 2025 году. К сообщению прилагалась фишинговая ссылка. Тред на Reddit собрал почти пять тысяч лайков за неполные четыре дня.

По словам специалистов медиа, Steam или издатели игр, размещающие свои продукты на платформе, никогда не приглашают геймеров присоединиться к тестированию своих продуктов через опцию личных сообщений. Соответственно, любая ссылка, присланная через сообщения в Steam, может быть отправлена с целью кражи аккаунта.

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Также журналисты медиа отметили, что издатель или разработчик никогда не будет приглашать геймеров стать тестировщиками первыми. «Никогда не нажимайте на неизвестные ссылки, которые приходят через сообщения — это табу», — предупредили игроков журналисты.

В середине января в Twitch выяснили, что 80 процентов игр в Steam имеют ограниченный статус — в них никто не играет. Специалисты посчитали, что в 2024 году на площадке вышло почти 15 тысяч таких игр.

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