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18:44, 20 января 2025Ценности

Светлана Ходченкова разместила снимок в мини-юбке

Российская актриса Светлана Ходченкова опубликовала снимок в блестящей мини-юбке
Екатерина Ештокина
Светлана Ходченкова

Светлана Ходченкова. Фото: @svetlana_khodchenkova

Российская актриса Светлана Ходченкова разместила снимок в откровенном наряде. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает 789 тысяч подписчиков.

41-летняя знаменитость опубликовала черно-белый снимок, на котором позировала в комплекте, состоящем из укороченной рубашки и блестящей мини-юбки. При этом звезда продемонстрировала плоский живот и стройные ноги. Кроме того, она собрала волосы в высокий пучок и надела обувь на каблуках.

Ранее Ходченкова снялась топлес. Артистка предстала на фото лицом к камере без бюстгальтера, прикрывая руками обнаженную грудь.

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