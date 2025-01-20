Светлана Ходченкова разместила снимок в мини-юбке

Российская актриса Светлана Ходченкова опубликовала снимок в блестящей мини-юбке

Российская актриса Светлана Ходченкова разместила снимок в откровенном наряде. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает 789 тысяч подписчиков.

41-летняя знаменитость опубликовала черно-белый снимок, на котором позировала в комплекте, состоящем из укороченной рубашки и блестящей мини-юбки. При этом звезда продемонстрировала плоский живот и стройные ноги. Кроме того, она собрала волосы в высокий пучок и надела обувь на каблуках.

Ранее Ходченкова снялась топлес. Артистка предстала на фото лицом к камере без бюстгальтера, прикрывая руками обнаженную грудь.