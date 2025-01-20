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15:42, 20 января 2025Из жизни

Сын Илона Маска затмил его на выступлении в честь новой должности

Сын Илона Маска по имени X Æ A-12 затмил его на выступлении в Вашингтоне
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В Вашингтоне, США, американский предприниматель Илон Маск вышел на сцену с четырехлетним сыном. Как пишет Daily Mail, ребенок затмил знаменитого отца.

Маск с сыном присутствовали на митинге избранного президента США Дональда Трампа, организованном перед его инаугурацией. На нем Трамп сделал несколько заявлений о своих политических планах, а также объявил о создании нового органа — департамента эффективности государственного управления США (DOGE). Его возглавит Илон Маск.

В честь своей новой должности предприниматель прочитал краткую речь. На выступление он вышел вместе с сыном X Æ A-12 (читается Икс-Эш-Эй-Твелв, или Икс-Эш-Архангел). Пока Маск говорил, ребенок прыгал рядом с ним, поднимая руки вверх. «Он очень восторженный сторонник, как вы можете видеть», — со смехом объяснил предприниматель.

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Победу Трампа на американских президентских выборах Маск назвал новым началом и пообещал множество изменений. Он отметил, что цель DOGE — «Сделать Америку снова великой».

Ранее сообщалось, что в США представитель Республиканской партии конгрессмен Джон Роуз выступал в Палате представителей с речью, однако его полностью затмил его сын, корчивший гримасы. На видео шестилетний мальчик сначала широко улыбается, а потом начинает высовывать язык и забавно закатывает глаза.

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