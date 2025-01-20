Трамп начал инаугурационные мероприятия

Fox News: Трамп и его жена Мелания прибыли в церковь Святого Иоанна в Вашингтоне

Избранный президент США Дональд Трамп и будущая первая леди страны Мелания Трамп прибыли в церковь Святого Иоанна в Вашингтоне перед началом церемонии инаугурации. Об этом сообщает Fox News.

Таким образом будущий глава Белого дома начал инаугурационные мероприятия. Трамп c супругой не стали отвечать на вопросы журналистов, находящихся на расстоянии и наблюдавших за их прибытием в церковь.

После богослужения Трамп с женой направятся в Белый дом, где они примут участие в традиционном утреннем чаепитии, которое устраивают уходящий американский лидер Джо Байден и его супруга Джилл. После они отправятся на Капитолийский холм, где будет проходить официальная церемония вступления Трампа в должность президента США.

17 января Трамп подтвердил перенос инаугурации в ротонду Капитолия из-за сильных холодов, а также заявил, что президентский парад пройдет на ближайшей спортивной арене. Газета The New York Times сообщила, что в день мероприятия температура будет составлять минимум -13 градусов, но может прогреться до -5, ожидается сильный и холодный ветер.