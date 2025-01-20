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19:17, 20 января 2025Из жизни

Ученые нашли новый вид огромных ядовитых пауков

Daily Mail: В Австралии обнаружили новый вид ядовитых пауков с огромными клыками
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Ученые из Австралии обнаружили новый — более крупный и смертоносный — вид ядовитых воронковых пауков. Об этом пишет Daily Mail.

Особей нового вида, получившего условное название «большой мальчик», впервые нашел специалист по паукам из парков рептилий Кейн Кристенсен в городе Ньюкасл, Новый Южный Уэльс, в 2018 году. Обнаружив нескольких пауков, Кристенсен уведомил о находке Австралийский музей в Сиднее, который впоследствии подтвердил, что это представители нового вида.

Вид назвали Atrax christenseni в честь Кристенсена. «Это невероятно. Назвать в мою честь паука, которым я так увлечен, — это просто мечта, ставшая явью. Это невероятно захватывающе», — сказал Кристенсен в интервью. Он сказал, что Atrax christensen могут достигать 4,5 сантиметра в длину и благодаря огромным клыкам способны впрыскивать в жертв больше яда, чем обычные воронковые пауки, найденные в Сиднее.

Подтвердить, что «большой мальчик» — это новый вид вороноковых пауков, позволил эмболус — часть тела паука, которая переносит сперму в тело самки. У Atrax christenseni он выглядит больше и более изогнутым, чем у других воронковых пауков.

Существующее противоядие для лечения укусов воронковых пауков будет эффективно и против нового вида. Укусы паука могут вызвать мышечные спазмы, обильное потоотделение и при отсутствии лечения, могут привести к летальному исходу.

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